В Севастополе нашлась русская замена польскому идолу белорусских националистов

11.06.2020, Севастополь, Елена Острякова

Белоруссия должна считать своим героем не польского мятежника Винцента Калиновского, а капитан-лейтенанта Александра Казарского, которому поставлен первый памятник Севастополя.

Об этом на youtube-канале PolitWera сказал белорусский публицист Кирилл Аверьянов-Минский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как белорусских героев нужно представлять победителей, потому что в период Российской империи и в Советском Союзе белорусы себя проявляли. Например, в центре Севастополя стоит памятник Казарскому. Это известный флотоводец начала 19-го века. Бриг «Меркурий» – была такая история. И в Белоруссии никто не знает, что он родом из Белой Руси. Он мог бы стать альтернативной этому неудачливому мятежнику Калиновскому, который не имеет к Белоруссии никакого отношения», -сказал Аверьянов-Минский.

Напомним, Александр Казарский – герой русско-турецкой войны 1828—1829 годов, прославился после того, как 18-пушечный бриг «Меркурий» под его командованием одержал победу в бою с двумя турецкими линейными кораблями, имевшими 10-кратное преимущество в вооружении. «Меркурий» стал первым гвардейским кораблем российского флота. Николай Первый повелел, чтобы в состав российского флота всегда входил военный корабль с таким названием.