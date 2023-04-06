В Севастополе не могут решить важную проблему – деньги съедает «пиар на парках»

Севгорхоз тратит миллионы на парки и скверы, а городу угрожает обрушение подпорных стен. Такое уже произошло в 2019 году – после осадков пошел сдвиг грунта, и подпорная конструкция рухнула вместе с площадкой, на которой стояли несколько автомобилей. Если бы не раннее утро, происшествие могло повлечь человеческие жертвы или увечья.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», вопрос о ремонте подпорных стен в Севастополе на заседании Заксобрания подняла депутат Татьяна Щербакова. По ее словам, рухнувшая стена не только не отремонтирована – она продолжает разрушаться, и под обвал может попасть трансформаторная подстанция. Контракт на этот проект был заключен ещё в 2021-м году, но финансирования на его реализацию нет.

«Там проект есть, – подтвердил и.о. вице-губернатора Севастополя Евгений Горлов. – Он прошёл экспертизу. Сложность была в том, что при выполнении мероприятий, мы включить их в программу того, что уже реализовывается в городе по подпорным стенам, не можем. Это нужно средства выделять из бюджета города. Поскольку этого элемента в виде подпорной стены не существовало. А то, что было – это просто нагромождение блоков. Мы каждый год делаем запрос. И в прошлом году делали, чтобы финансирование было выделено. Но все знают, что бюджет у нас сформирован, и довольно-таки дефицитный, поэтому пока эти мероприятия не включены. Но проект есть. И мы готовы к его реализации со стороны Департамента городского хозяйства. Будем на следующий год просить».

Такая расстановка приоритетов в Севгорхозе вызвала возмущение депутата Щербаковой.

«У меня на округе с 2019 года две несчастных маленьких подпорных стены на Будищева-42 и Будищева-54 не сделаны до сих пор. В 2021 году заключили контракт на проектирование, до сих пор нет экспертизы по этим контрактам. Я что должна людям говорить? Меня люди спрашивают, где ремонт? – подчеркнула депутат. – Каким образом формируется перечень объектов? Почему подпорные стены, которые валятся людям на головы, не вносятся? Почему не поднимается вопрос о том, что мы три парка не обустроим, зато обустроим четыре подпорных стены? Почему переносятся объекты? Почему нет системы? Почему нет понимания приоритезации объектов? Я понимаю, что красивый парк – это очень хорошо для пиара. Но извините, подпорные стены в городе – это одна из самых больших проблем».

По словам депутата, при благоустройстве городских пространств Севгорхоз абсолютно не учитывает мнение горожан, которые предлагают решения на общественных слушаниях.

На проспекте Острякова и площади Восставших ничего не было учтено – жители предлагали на Острякова поставить тяжелые, но, тем не менее, очень удобные скамейки из переработанного пластика, который легко обслуживать, и их точно не стащить. Вместо этого департамент установил десятки деревянных скамеек, которые нужно регулярно чинить, а еще их легко растащить по соседним дворам.