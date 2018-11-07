В Севастополе не успели завершить реконструкцию Малахова кургана к приезду министров из Москвы

07.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

В Севастополе во вторник торжественно в присутствии министров из Москвы открыли после реставрации знаменитый Малахов курган – мемориал на месте ожесточенных боев во времена Крымской войны.

Церемонию первоначально планировали провести на месяц раньше, однако дату перенесли из-за задержки графика работ.

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Реконструкция проводилась за деньги, выделяемые Россией на восстановление Крыма после пребывания под контролем Украины – в рамках ФЦП по линии министерства культур было выделено 150 миллионов рублей.

Реконструкцией занимался Музей героической обороны Севастополя, который подчиняется напрямую министерству.

По данным властей, проведено восстановление Оборонительной башни Корниловского бастиона и комплексное озеленение, реконструированы 22 памятника, полностью заменены инженерные коммуникации, установлено 198 опор освещения, системы видеонаблюдения и автоматического полива, выполнена полная замена дорожных покрытий, обеспечен доступ в Интернет по Wi-Fi.

Однако, как выяснила съемочная группа местного телеканала НТС, реконструкция Малахова кургана продолжалась даже в тот момент, когда ее завершение представляли вице-премьеру РФ Ольге Голодец и министру культуры Владимиру Мединскому.

Корреспондент телеканала обнаружила, что на боковой аллее парка продолжаются работы по укладке бордюров в то время, когда у оборонительной башни Малахова кургана идет митинг с участием высокопоставленных гостей из Москвы.

Репортеры также обнаружены, что урны стоят только на центральной аллее, а на нижних свален мусор и ветви деревьев. Памятник адмиралу Корнилова не отмыт, из земли и столбов торчат провода, а орудия покрыты ржавчиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», минувшим летом посетивший Севастополь премьер Дмитрий Медведев отметил крайне низкий уровень освоения средств, выделяемых Россией на восстановление и развитие Севастополя после нахождения в составе Украины.