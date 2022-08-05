В Севастополе нечистоты пробили между домов русло в Голубую бухту

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе продолжается прямой сброс канализационных стоков в акваторию Черного моря.

НТС сообщает, что за два месяца сточные воды образовали русло среди домов на берегу Голубой бухты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Сброс сточных вод начался в начале июня, когда побережье бухты перегородил забор с аншлагом о начале строительства глубоководного выпуска на КОС «Южные». Этот объект возводится по Федеральной целевой программе и должен очистить морское побережье Севастополя от канализационных выбросов. По факту стоки уже два месяца стекают в море, проделав среди домов речное русло.

Комментируя ситуацию, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверял, что уже к концу июля будет готова новая ветка сбросного коллектора, на которую переключат стоки.

«Магистральный, соответственно, коллектор выпускной для сточных вод на этом всём протяжении, а это порядка полукилометра, уже сейчас 300 метров выполнено. Сейчас вовсю идёт эта работа. Подрядчик это выполняет. Я думаю, что уже к концу июля мы можем этот участок переключить на новый участок выпуска. Две камеры строятся соответствующие сбросные. Поэтому вот этот участок будет обезопасен», – уверял губернатор.

Теперь сроки переносятся на конец августа.

Недавно площадку строительства КОС «Южные» посетил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Городское руководство заверило, что работы идут в графике, и новые очистные начнут принимать стоки уже в 2023 году. Современный комплекс, рассчитанный на прием 130 тысяч кубометров в сутки с коллектором глубоководного выпуска, по контракту должны сдать в 2024.

В районе Камышового и Казачинского шоссе подрядчик возводит здания механической очистки сточных вод, песколовки и административно-бытового корпуса. Также рабочие приступили к строительству береговой камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора.

К осени подрядчик должен получить всю документацию и оборудование, которое пришлось заменить из-за новых санкций в отношении Крыма и Российской Федерации в целом. В итоге часть приборов и механизмов будет по проекту от одного производителя, часть – доступные аналоги. После завершения монтажа коллектор запустят в работу, чтобы не подвергать риску Казачью бухту. В Федеральной целевой программе на КОС «Южные» предусмотрено 22 миллиарда рублей.