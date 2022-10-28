В Севастополе недоумевают, почему Зе-Украина ещё не объявлена террористическим государством
Государство Украина должно быть признано террористическим с поименным указанием причастных к совершению терактов на территории Российской Федерации.
Такое мнение в эфире телеканала «Первый севастопольский» высказал председатель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Я очень удивлён, сейчас совершаются террористические акты в отношении жителей Херсона, ДНР, ЛНР, но почему-то государство Украина и руководство Украины не признаны террористическим государством? И конкретно, персонально террористами не назвали руководителей этой страны, что даёт нам право их уничтожать? Почему это не сделано? – возмутился общественник. – Взрывают машины около телекомпании – это что, не террористический акт? Крымский мост взорвали – это террористический акт.
Почему на данный момент государство Украина, как ИГИЛ, не признана террористическим государством? Это ещё больше развяжет нам руки и даст возможность уничтожить всю инфраструктуру, и чем быстрее мы это сделаем, тем меньше наших ребят погибнет, тем быстрее мы вернём наши территории в границы государства Россия».
Накануне сенат Польши признал Россию «террористическим режимом», что, по мнению Тюнина, говорит о стремлении Варшавы воспользоваться моментом и участвовать в дележе не только Украины, но и Молдавии.
«Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», – отметил общественник. – И Польша сейчас думает, как бы отхватить не только часть Украины, но ещё и откроить от Молдавии. Сегодня поведение Польши напоминает шакала из мультфильма «Маугли» – как бы чего ухватить под шумок. В принципе, все будет зависеть от того, насколько энергично и чётко выполняется специальная военная операция на Украине, и на сколько наши вооружённые силы будут лупить этих господ».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.