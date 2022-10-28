В Севастополе недоумевают, почему Зе-Украина ещё не объявлена террористическим государством

Государство Украина должно быть признано террористическим с поименным указанием причастных к совершению терактов на территории Российской Федерации.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый севастопольский» высказал председатель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень удивлён, сейчас совершаются террористические акты в отношении жителей Херсона, ДНР, ЛНР, но почему-то государство Украина и руководство Украины не признаны террористическим государством? И конкретно, персонально террористами не назвали руководителей этой страны, что даёт нам право их уничтожать? Почему это не сделано? – возмутился общественник. – Взрывают машины около телекомпании – это что, не террористический акт? Крымский мост взорвали – это террористический акт.

Почему на данный момент государство Украина, как ИГИЛ, не признана террористическим государством? Это ещё больше развяжет нам руки и даст возможность уничтожить всю инфраструктуру, и чем быстрее мы это сделаем, тем меньше наших ребят погибнет, тем быстрее мы вернём наши территории в границы государства Россия».