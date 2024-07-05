В Севастополе нет чёткого понимания – куда и когда можно запускать людей во время обстрела

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С 8 июля в Севастополе вступает в силу указ губернатора об усилении мер для укрытия населения. Среди прочего, документ предполагает введение штрафов за недопуск граждан в помещения магазинов, кафе и других объектов во время сигнала «воздушной тревоги» или «баллитстика».

Все предприятия и организации, кроме режимных объектов, обязаны пускать в свои помещения людей под угрозой штрафа от 3-5 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных, и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала в программе «Реактор» новостного портала «ForPost» директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Наталия Скорюкова, факт недопуска нужно будет доказать.

«Говорить о том – будут штрафы или нет, в любом случае протокольные мероприятия требуют доказательной базы. Естественно, если все меры будут оказаны максимально, ни о каких штрафах не может идти речь. У бизнеса есть единственный акцент на взаимопонимании с гражданами, которые там находятся. Это единственное, что их беспокоит – взаимность в ситуации тревоги и угрозы. Естественно, нужно откорректировать такой момент, когда объект закрыт, либо в тот момент, когда он закрывается. Если тревога звучит за 5 минут до окончания рабочего времени, в этом случае объект будет оказывает помощь до сигнала отбоя. И, как я вижу, общаясь с предпринимателями, у них достаточно адекватное понимание этого указа», – заверила Скорюкова.

Остается нерешенным вопрос с банковскими учреждениями, которые режимными объектами не являются, но в случае тревоги охранник может не впустить людей в помещение.

«В указе есть исключения для особых объектов, но там не прописано, что банки являются особыми учреждения. Тем не менее, это зона ответственности охранников и сотрудников, которые находятся в банках в нерабочие часы. И мы должны быть уважительны к ним – это всё-таки материальная ответственность», – заключила начальник департамента.