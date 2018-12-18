В Севастополе – новый виток противостояния вокруг Матросского бульвара

18.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Неизвестные люди со спецсредствами, приехавшие на пяти машинах, пытались сегодня рано утром проникнуть на территорию Матросского бульвара, откуда губернатор Дмитрий Овсянников пытается вытеснить ведущий реконструкцию фонд «35 батарея» героя Русской весны Алексея Чалого.

«В 5:30 утра к стройплощадке начали подъезжать машины. Из машины выходили люди, одетые, кто в камуфляж, кто в гражданское. Ходили вдоль забора, заглядывали в ворота. Были также три человека в чёрном камуфляже с предметами, похожими на спецсредства», – рассказал местному изданию «Форпост» охранник стройплощадки Вячеслав Абрамчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Охранник вызвал полицию. После ее приезда неизвестные сели в машины и уехали. Среди них, пишет «Форпост», были представители ГБУ «Парки и скверы». Они сообщили, что их цель – остановить все работы на Матросском бульваре и не допустить на территорию стройплощадки рабочих – представителей исполнителя работ фонда «35-я береговая батарея» и фирмы «Акра».

Позже к воротам бульвара прибыла машина, груженая бетонными блоками, чтобы блокировать въезд на бульвар, но собравшиеся севастопольцы не дали разгрузить блоки и вынудили машину уехать.

Напомним, что правительство Севастополя неожиданно в конце ноября запретило продолжать реконструкцию бульвара, которая велась уже год благотворительным фондом «35-я береговая батарея» и должна была вступить в финальную стадию. Формальной причиной для остановки реконструкции стал снос пяти ветхих строений, находившихся на бульваре.

Однако все в Севастополе понимают, что это лишь повод. Главная причина – в личном конфликте губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и героя Русской весны Алексея Чалого, который, по сути, лично через благотворительный фонд финансировал строительство. В объект уже было вложено 80 млн. рублей частных средств и планировалось вложить еще порядка 700 млн. рублей.