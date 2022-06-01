В Севастополе ограничили посещение пляжей из-за спецоперации на Украине

01.06.2022  18:15 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Туризм


В Севастополе закрыли пляж в Ушаковой балке на корабельной стороне Ахтиарской бухты. Официальная причина –  проведение специальной военной операции на Украине, неофициально – критики в соцсетях пишут, будто соседство с купальщиками не устраивает яхт-клуб, который собирается расширяться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пляж закрывают ежегодно, ссылаясь на несоответствие нормативам морской воды. Однако в этом году территорию официально исключили из перечня пляжных зон, все входы заварили, лестницы и раздевалки снесли. Инициативная группа жителей Нахимовского района потребовала вернуть традиционное место отдыха, поскольку других прибрежных зон в ближайшей доступности нет. Несмотря на то, что вице-губернатор правительства Севастополя Сергей Толмачев пригрозил административной ответственностью за неповиновение, севастопольцы срезали замки и продолжают отдыхать на пляже. Однако в дело вмешался губернатор Михаил Развожаев.

В Севастополе закрыли пляж в Ушаковой балке на корабельной стороне Ахтиарской бухты. Официальная причина...

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«У нас, как вы все знаете, идет специальная военная операция. И, соответственно, нельзя забывать, что Севастополь – это главная база Черноморского флота, – заявил он на заседании правительства города.- В связи с этим правоохранительными органами и теми, кто отвечает за безопасность жителей Севастополя, проводятся определенные мероприятия, суть которых я раскрывать не могу. Тем не менее, те меры, которые мы принимаем по ограничению купального сезона, связаны именно с этим».

Развожаев добавил, что ограничения также будут связаны с Севастопольской и Южной бухтами. Так на территорию пляжа «Хрустальный» доступ ограничен с 22.00 до 5.00 утра.

«Как только будет возможность и рекомендации от соответствующих служб о том, что этот режим можно смягчить, он мгновенно перейдет в стандартное, привычное для нас положение», – заверил губернатор.

Всего в этом купальном сезоне в Севастополе официально будут работать 24 пляжа.

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