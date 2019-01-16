В Севастополе опасаются масштабной провокации под выборы

16.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Неизвестные скупают нелегальные билборды в накануне выборов в Законодательное собрание в Севастополе. Договора аренды почти всех рекламных конструкций в городе, заключенные еще при Украине, истекли в конце прошлого года. То есть власти при желании могут легко вынести предписание об их демонтаже.

Этим обстоятельством и пользуются скупщики. Они предлагают предпринимателям бросовые цены, и если те отказываются, то интерес к билбордам вдруг начинает проявлять департамент архитектуры правительства Севастополя, утверждают местные СМИ.

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Вообще-то власти еще в августе грозились демонтировать 400 рекламных конструкций, а оставшуюся тысячу выставить на конкурс. Это грозило бы разорением севастопольским рекламщикам, но соответствовало бы нормам российского законодательства.

На деле же, похоже, кто-то, имеющий влияние на местную исполнительную власть намеревается создать внушительный банк нелегальных рекламных конструкций. Процесс был запущен еще в прошлом году. Правительство уже летом начинало запугивать торгами и сносом дисциплинированных предпринимателей, но при этом нимало не беспокоилось о наличии в городе большого количества нелегальных конструкций, которые мистическим образом оказались в утвержденной департаментом архитектуры схеме размещения наружной рекламы.

В год выборов в местное законодательное собрание все это приобретает особый смысл. По словам политтехнологов, бесхозные рекламные конструкции могут использоваться для сомнительных ходов во время избирательных кампаний. Подать в избирком жалобу на незаконное размещение предвыборной агитации можно, а доказать причастность к ней рекламируемого лица – нет. Площади могут быть использованы не только для продвижения, но и для дискредитации кандидата. И, если верить информации местных СМИ о вовлеченности в процесс местных чиновников, – это будет оппозиционный кандидат.

Пока местные журналисты фиксируют на бесхозных билбордах рекламу предприятий бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева, но это может быть просто сопутствующий бизнес. Истинные цели скупщиков прояснятся к лету.