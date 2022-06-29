В Севастополе оштрафовали негодяйку, поглумившуюся над погибшими моряками крейсера «Москва»

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В Севастополе привлекли к ответственности 23-летюю девушку за посты в соцсетях с нецензурными выражениями о гибели крейсера «Москва» и оскорблениями в адрес российских военных моряков.

За неуместные шутки жительница города-героя русской славы заплатит 30 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мониторинга соцсетей сотрудники севастопольского управления МВД выявили несколько публикаций, в которых автор публично и с использованием нецензурной лексики выражал негативное отношение к действиям военнослужащих России.

Личность автора была оперативно установлена и составлен административный протокол по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».

После общения с правоохранителями девушка принесла извинения за оскорбления.

«Я считаю себя виновной в оскорблении российских военных, которые проходили службу на данном корабле, – заверила автор постов. – Корабль потонул, и я оскорбила корабль и военных. За это я хочу принести свои искренние извинения».

Тем не менее, Нахимовский районный суд Севастополя признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.