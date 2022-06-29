В Севастополе оштрафовали негодяйку, поглумившуюся над погибшими моряками крейсера «Москва»

29.06.2022  17:36 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 772
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе привлекли к ответственности 23-летюю девушку за посты в соцсетях с нецензурными выражениями о гибели крейсера «Москва» и оскорблениями в адрес российских военных моряков.

За неуместные шутки жительница города-героя русской славы заплатит 30 тысяч рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе привлекли к ответственности 23-летюю девушку за посты в соцсетях с нецензурными выражениями...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В ходе мониторинга соцсетей сотрудники севастопольского управления МВД выявили несколько публикаций, в которых автор публично и с использованием нецензурной лексики выражал негативное отношение к действиям военнослужащих России.

Личность автора была оперативно установлена и составлен административный протокол по ч.1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».

После общения с правоохранителями девушка принесла извинения за оскорбления.

«Я считаю себя виновной в оскорблении российских военных, которые проходили службу на данном корабле, – заверила автор постов. – Корабль потонул, и я оскорбила корабль и военных. За это я хочу принести свои искренние извинения».

Тем не менее, Нахимовский районный суд Севастополя признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде административного штрафа в 30 тысяч рублей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть