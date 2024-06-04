В Севастополе отправят под суд зиговавшего на Сапун-горе

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Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России и публичное оскорбление памяти защитников Отечества с использованием сети «Интернет».

29-летнему гражданину Украины грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Уголовное расследования в отношении приезжего из соседнего государства завершено. Следствие установило, что в январе 2023 года гражданин Украины на территории мемориала «Сапун-гора» взобрался на ствол немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие. Происходящее снял на мобильный телефон и выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 7 мая этого года, накануне 80-летия освобождения Севастополя, фото зигующего молодчика завирусилось в сети и вызвало бурю возмущения.

Оперативники быстро установили личность мужчины. Его задержали и заключили под стражу. Расследованием занимались специалисты Следкома. Уголовное дело будет рассматривать Севастопольский городской суд.