В Севастополе отправят под суд зиговавшего на Сапун-горе

Любовь Смирнова.  
04.06.2024 15:27
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 752
 
Дзен, Общество, Россия


Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» пойдет под суд за осквернение символов воинской славы России и публичное оскорбление памяти защитников Отечества с использованием сети «Интернет».

29-летнему гражданину Украины грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 5 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зигующий молодчик на трофейной немецкой гаубице мемориала «Сапун-гора» пойдет под суд за осквернение символов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Уголовное расследования в отношении приезжего из соседнего государства завершено. Следствие установило, что в январе 2023 года гражданин Украины на территории мемориала «Сапун-гора» взобрался на ствол немецкой 150-миллиметровой гаубицы времен Великой Отечественной войны и выполнил нацистское приветствие. Происходящее снял на мобильный телефон и выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». 7 мая этого года, накануне 80-летия освобождения Севастополя, фото зигующего молодчика завирусилось в сети и вызвало бурю возмущения.

Оперативники быстро установили личность мужчины. Его задержали и заключили под стражу. Расследованием занимались специалисты Следкома. Уголовное дело будет рассматривать Севастопольский городской суд.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть