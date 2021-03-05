В Севастополе отреставрируют еще одну набережную после украинской разрухи

05.03.2021, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе готовится реставрация набережной бухте Омега. Это популярное место отдыха пытались облагородить еще в украинские времена, однако тогда работы не были завершены, и набережная в последнее время опять стала напоминать скопление ларьков «в духе девяностых».

Теперь власти презентовали концепцию обновления Омеги.

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Предполагается, что в начале набережной и на пляжной территории будет располагаться зона отдыха для детей до семи лет. Кроме этого, предусмотрены зона отдыха для детей старше семи лет, широкая прогулочная зона, теневые перголы, безопасная гимнастическая и волейбольная площадки, а также освещение и озеленение. Планируется к высадке более 500 деревьев и кустарников. По всей территории набережной будет проходить велосипедная дорожка.

В центре набережной обустроят обширную прогулочную зону, покрытую гранитной плиткой с сухим фонтаном закрытого типа и удобными скамейками. На территории пляжа будут расположены шесть модульных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения.