В Севастополе под суд пошел очередной проштрафившийся коммунальщик

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В Севастополе под суд пошел очередной начальник коммунальной сферы. Бывший директор предприятия «Горсвет» приговорен к штрафу и полуторагодовому запрету на руководящие должности за хищение 16,5 миллионов рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Директора ГБУ «Горсвет» задержали в феврале прошлого года. По информации регионального управления ФСБ, в октябре 2019 года директор предприятия подписал договор на разработку проектно-сметной документации по капремонту наружного освещения в Севастополе. Стоимость проекта оценивалась в 18 миллионов рублей. Подрядчик к установленному сроку выполнил работы только на 1,5 млн рублей. Однако это не помешало директору подписать акт готовности и рассчитаться с исполнителем.

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Изначально действия руководителя госпредприятия следователи ФСБ квалифицировали по ч. 4 ст. 160 УК РФ – «присвоение или растрата в особо крупном размере». Директору «Горсвета» грозило до 10 лет лишения свободы. Но в процессе расследования он погасил ущерб на сумму 6,5 миллионов рублей, его недвижимость и автомобиль под арестом для последующей продажи, чтобы рассчитаться полностью. Под домашним арестом директор предприятия провел 9 месяцев, что тоже сыграло положительно, и статью следствие изменило на злоупотребление должностными полномочиями по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Защита предоставила суду некие дополнительные смягчающие обстоятельства, по которым мужчина получил в наказание 40 тысяч рублей штрафа и полтора года запрета на госслужбу.

Напомним, под арестом находится экс-директор Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Вадим Кирпичников. Его обвиняют в превышении полномочий при распределении торговых точек, что принесло бюджету значительный ущерб. Чиновника задержали в ноябре прошлого года. Поскольку он признал свою вину, то содержится под домашним арестом. Также под арестом находится его имущество почти на 1 миллион рублей.

Статья, по которой проходит экс-директор рынков Севастополя, дает ему возможность избежать тюрьмы за счет выплаты штрафа, принудительных работ и запрета занимать определенные должности на 5 лет.

В конце июня был вынесен приговор бывшему директору ГУПС «Севастопольский Автодор» Виталию Узлову. За хищение почти 100 миллионов рублей на сметах проектирования дорог и закупке техники его приговорили к 7 годам колонии общего режима.

Деятельность Узлова на посту руководителя «Севавтодора» заинтересовала Генпрокуратуру РФ. В совокупности чиновник причастен к финансовым махинациям на 360 миллионов рублей. При обыске у него нашли коллекцию часов, дорогие иномарки и сотни тысяч рублей наличными.