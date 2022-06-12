В Севастополе похоронили двух военных, погибших в ходе освобождения русских земель

12.06.2022  12:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В субботу в Севастополе проводили в последний путь двух воинов, погибших в спецоперации на Украине. Оба выросли  в городе-герое и состоялись  как военные специалисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Старший лейтенант, летчик-штурман вертолета Ми-8 Дмитрий Таранец вырос в Каче, закончил школу №13, был участником самообороны весной 2014 года в Севастополе, затем окончил  военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани.


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Погиб выполняя задание вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 бригады армейской авиации.

“Дмитрий выбрал путь – служить своей Родине, и отдал свою жизнь защищая нашу страну от неонацизма”, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Капитан-лейтенант Валерий  Краснослободцев родился и вырос в Севастополе, в 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова.

Когда началась специальная военная операция, вызвался добровольцем и в 58 лет пошел защищать тех, кому нужна помощь.

Напомним, севастопольцы предложили называть в четь павших героев новые улицы города-героя и входящих в его состав поселков.

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