В Севастополе похоронили двух военных, погибших в ходе освобождения русских земель

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В субботу в Севастополе проводили в последний путь двух воинов, погибших в спецоперации на Украине. Оба выросли в городе-герое и состоялись как военные специалисты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Старший лейтенант, летчик-штурман вертолета Ми-8 Дмитрий Таранец вырос в Каче, закончил школу №13, был участником самообороны весной 2014 года в Севастополе, затем окончил военно-воздушную академию им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина в Сызрани.

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Погиб выполняя задание вертолетного звена вертолетной эскадрильи 16 бригады армейской авиации.

“Дмитрий выбрал путь – служить своей Родине, и отдал свою жизнь защищая нашу страну от неонацизма”, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Капитан-лейтенант Валерий Краснослободцев родился и вырос в Севастополе, в 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П.С. Нахимова.

Когда началась специальная военная операция, вызвался добровольцем и в 58 лет пошел защищать тех, кому нужна помощь.

Напомним, севастопольцы предложили называть в четь павших героев новые улицы города-героя и входящих в его состав поселков.