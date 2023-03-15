В Севастополе полиция жёстко приземлила бывшего «сокола Жириновского»

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Бывший депутат Заксобрания Севастополя Игорь Валис, получивший мандат первого созыва в российской истории по списку партии ЛДПР, сядет на скамью подсудимых.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере – автомобиле Porsche Cayenne и почти 5 миллионах рублей наличными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации регионального главка Следственного комитета, на посту гендиректора ООО «Управляющая компания» Валис заключил контракт со своим знакомым на уборку придомовых территорий и мест общего пользования. Сумма контракта составила более 94 миллионов рублей, за что самому Валису полагалось вознаграждение в виде автомобиля Porsche Cayenne Turbo и 5% от стоимости контракта.

В декабре 2018 года на автомобильной стоянке по улице Пожарова гендиректор ООО «УК» получил ключи от дорогостоящего автомобиля и всю необходимую документацию на транспортное средство. После чего он, не согласовывая с советом директоров сделку, заключил от имени ООО «УК» с фирмой договор на уборку зданий и территорий. По окончании контракта в апреле прошлого года Валис получил часть суммы вознаграждения, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ и МВД. По неофициальной информации, экс-депутата поймали в районе Крымского моста на выезде в сторону Краснодарского края.

«В настоящее время расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания и направления в Ленинский райсуд Севастополя», – уточнили в Следкоме.

Валиса обвиняют в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере по ч.6 ст.290 УК РФ. Ему грозит от 3 до 5 миллионов рублей штрафа или от 8 до 15 лет лишения свободы.