В Севастополе попрощались с казаком, погибшим в СВО

15.07.2022  11:58 (Мск), Симферополь
 Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе в последний путь проводили казака Севастопольского казачьего округа Виталия Дрёмина.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе в последний путь проводили казака Севастопольского казачьего округа Виталия Дрёмина. Об этом...

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«Виталий Петрович Дрёмин родился в Уфе, давно переехал в Севастополь и жил здесь, – написал губернатор. – В апреле решил уехать на Украину и участвовать добровольцем в специальной военной операции. Не мог оставаться в стороне от происходящих событий».

Среди добровольцев это первая официальная гибель севастопольца при участии в специальной военной операции на Украине.

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