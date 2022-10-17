В Севастополе построены первые здания «Нового Херсонеса»

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В Севастополе закончили первое здание будущего историко-археологического парка.

Трёхэтажный Детский художественно-эстетический центр возвели меньше чем за год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первый объект т.н. «Нового Херсонеса» выполнен в дворцовом стиле, что вызывает нарекания со стороны архитектурной общественности города, которая традиционно чем-нибудь недовольна. Специалисты и краеведы считают, что при выборе проектов фонд «Моя история» игнорирует историко-архитектурный ландшафт Севастополя, действуя с чистого листа.

Контролирует строительство «Нового Херсонеса» Минобороны РФ. Описывая здание детской школы искусств, пресс-служба военного ведомства отмечает, что архитекторы вдохновлялись традициями дворцового строительства.

«Интерьером занимались архитекторы Сретенских Мастерских. Все коридоры и некоторые аудитории выложены мозаикой из керамогранита 16-ти форм и цветов», – отметили в Минобороны.

Общая площадь центра составляет 2,7 тысяч кв.м. В нем смогут заниматься 350 детей. Сейчас идет благоустроствао территории. Запланирована посадка 18 тысяч деревьев и кустарников.

Рядом военные строители завершают ещё один объект – школу «Корсунь», которая станет филиалом лагеря «Артек». Она рассчитана на 260 детей, для которых обустроят 550 помещений и классов.

Новые объекты – часть будущего кластера, который возводят на территории в 30 га. В планах также создание музеев Крыма, Античности, Византии, Христианства и других пространств.

Планируется, что «Новый Херсонес» будет готов в 2024 году.