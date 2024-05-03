В Севастополе построят музей Великой Победы – рядом с храмом Всех святых

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К 80-летию освобождения Севастополя, которое город-герой отметит 9 мая, в музее героической обороны рядом с Владимирским собором откроется интерактивная выставка. Уже к следующему году будет построен музей Великой Победы.

Об этом сообщил в эфире «Первого севастопольского» благочинный Севастопольского округа, протоиерей Сергий Халюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о строительстве, то мы заканчиваем очень важный объект – храма Всех святых, в земле Российской просиявших. Совсем недавно митрополит Симферопольский и Крымский Тихон совершил чин освящения накупольных крестов. И при этом храме будет построен музей в честь 80-летия Великой Победы. К 80-летию освобождения Севастополя мы откроем уже интерактивный музей для наших школьников и молодёжи. Очень ценная информация там собрана для нашего познания, наших детей. Конечно же, для нас очень важно патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения. Мы должны понимать, кому мы передадим всё то, что сегодня создаем, в том числе и Херсонес, храмы, монастыри и не только в Севастополе, а по всей территории Русской православной церкви. Поэтому для нас приоритетом сегодня является воспитание тех людей, которые будут идти вслед за нами, которые будут продолжать наше делание», – отметил он.

Как настоятель Владимирского собора, Халюта добавил, что начиная с Пасхи в нем будут совершаться ежедневно уставные богослужения.



«Каждый день утром будет совершаться божественная литургия, вечером уставные вечерние богослужения. Собор будет открыт в течение всего дня, то есть с 8:00 до 19:00. Мы конечно же здесь активизируем музейную деятельность. Храм является памятником нашей истории, это объект культурного наследия, и мы все знаем, что внизу, в нижней крипте собора находятся захоронение наших славных адмиралов, продолжателями которых являемся сегодня мы», – подчеркнул благочинный и добавил, что продолжится реставрация Свято-Георгиевского монастыря и храмов Инкермана.