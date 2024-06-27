В Севастополе повсеместно введут обязательные гражданские курсы неотложной помощи раненым

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В Севастополе запустят обязательные курсы оказания первой медицинской помощи, поскольку с 23 июня жизнь в городе кардинально изменилась – и пошел ее новый отчёт в рамках специальной военной операции.

Об этом в эфире «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совершенно очевидно, что события 23 числа показали, что те люди, которые обладали этими навыками, очень сильно помогли. Помогли «скорой помощи», помогли спасти много жизней. Конечно, не каждый из нас сегодня обладает возможностью эффективно реализовать эти навыки. Поэтому будет массовая программа обучения севастопольцев навыкам оказания первой медицинской помощи. Будем проводить занятия в «Парке Патриот» по выходным дням, а также на базе учебных заведений, привлекать профессиональных инструкторов, которые коротким курсом, в течение нескольких часов будут обучать людей навыкам. Сегодня каждый по возможности должен в кармане иметь жгут, которым можно остановить кровотечение. Но для этого нам нужно иметь навыки, понимать, что ты делаешь», – отметил он.

Первая группа пройдет такой бесплатный курс уже в предстоящие выходные. Дополнительно город закупит медицинские препараты и необходимые средства для первой помощи.

«Предпринимателям мы тоже рекомендуем пополнить и поддерживать в исправном состоянии наборы первой помощи. Всех, кто так или иначе задействован в сфере услуг, от рынков до ларьков и кафе, общественного транспорта, чтобы все имели возможность оказания такой первой помощи. Потому что, как показала ситуация 23 июня, даже несколько человек, которые обладали этими навыками, существенно помогли спасти много жизней, и спасти вообще ситуацию на первом этапе», – подчеркнул Развожаев.