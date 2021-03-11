В Севастополе появится новая набережная – чиновники обещают исправить провал

11.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Власти Севастополя обещают исправить прошлогодний провал с реконструкцией набережной парка Победы – еще накануне минувшего лета её разрыли строительной техникой, но затем подрядчик забросил работы, что привело к большим неудобствам отдыхающих, которые были вынуждены ходить на пляж через заборы. Теперь чиновники обещают новую попытку и нового исполнителя работ.

Губернатор Михаил Развожаев обещает, что на набережной появятся зоны отдыха с детскими площадками, фудкортами и туалетами, новые скамейки и плитка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«С подрядчиком, который начинал делать демонтаж конструкций, пришлось расторгнуть контракт – все сроки были сорваны. Сейчас заключен контракт с новым подрядчиком. Работы начаты. Задача к началу сезона – завершить благоустройство той части набережной за которую отвечает город. Набережную мы соединим с основной аллеей парка Победы – это сердце Гагаринского района, знаковая и посещаемая территория, которая должна выглядеть достойно. Когда набережная будет закончена, автомобильного проезда вдоль парка со стороны моря не будет. Дал поручение уже сейчас продумать, как будет организовано здесь дорожное движение, парковки», – заявил Развожаев.

Кроме того, по словам губернатора, власти ведут переговоры с частниками, которые арендуют вторую часть набережной: «Часть территории набережной находится в длительной аренде. Обсудил с собственниками некоторых заведений общественного питания приведение зданий в единый стиль с благоустройством набережной. Владельцы высказали готовность вложить средства в благоустройство своих заведений. Такой подход бизнеса считаю правильным. Также прошли ещё раз центральную аллею парка, поручил к сезону поменять здесь скамейки на более эстетичные и надежные», – сообщил чиновник.