В Севастополе предатель пытался взорвать военный вертолет

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Житель Севастополя приговорен к 17 годам лишения свободы за подготовку подрыва одного из военных вертолетов. Мужчину завербовали через интернет-мессенджер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации управления ФСБ, 36-летний севастополец готовил теракт по заданию украинской спецслужбы.

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«Насколько я знаю, это военная разведка Украины. Первое задание было визуальный контроль вообще наличествующих войск, к примеру, самолётов на аэродроме. Корабли тогда никого не интересовали. МиГ-31, переделанные под «Кинжал» – это основное, что интересовало. Моего куратора звали Антон, псевдонима на то время у меня ещё не было. Затем куратором стал Слава, а мой псевдоним – «Ментор», – рассказал на допросе диверсант.

По заданию ГУР мужчина изъял из тайника взрывчатку общей массой около 2 кг и детонатор, спрятанные в озонаторе воздуха и электроплитке. Они предназначались для подрыва вертолета на военном аэродроме Севастополя.

Южный окружной военный суд приговорил севастопольца по статье «госизмена», а также за подготовку теракта и приготовление взрывчатки. Первые 5 лет заключения он проведет в тюрьме, еще 12 – в колонии строгого режима. Также с него взыщут 400 тысяч рублей штрафа.