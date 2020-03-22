В Севастополе предлагают установить памятник Лимонову

22.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В центре Севастополя следует установить памятник писателю Эдуарду Лимонову, который еще в 90-е годы вдохновил членов своей ныне запрещенной Национал-большевистской партии провести на башне Матросского клуба акцию с требованием к властям Украины вернуть Крым в состав России.

С такой инициативой выступил севастопольский писатель Платон Беседин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас начались разговоры о памятнике Лимонову. Где его ставить, если ставить вообще? Ответ, на мой взгляд, очевиден — памятник Эдуарду Лимонову должен стоять в Севастополе, на площади Ушакова, рядом с Матросским клубом

Лимонов всегда являлся истинным патриотом русского Севастополя. Сам он говорил мне: «Я не сентиментальный человек, но когда я видел, как подписывается акт о принятии Севастополя и Крыма в состав России, то пустил слезу». Он очень трепетно относился к тому, что происходило в Севастополе. Всегда расспрашивал о наших делах.

Именно лимоновцы в 1999 году захватили башню Матросского клуба, запаялись в ней изнутри, вывесили российский флаг и с верхотуры разбрасывали листовки «Севастополь — русский город». Лимоновцы первыми напомнили, что город не забыт, не оставлен. Тогда это не было трендом. Именно Лимонов одним из первых потребовал Севастополь назад.

Возвращение Севастополя в Россию явилось символом единения русских людей с Родиной, так долго остававшейся в отдалении. Точно таким же символом может стать памятник Эдуарду Лимонову напротив Матросского клуба», – призывает Беседин.

Листовка, которую разбрасывали соратники Лимонова с башни Матросского клуба в Севастополе на День независимости Украины. Сейчас НБП запрещена в России по решению суда