В Севастополе предостерегают Москву от заигрывания с антирусским либерализмом

16.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Севастополь совсем иначе, чем Москва отреагировал на отстранение несистемной оппозиции от участия в региональных выборах – из-за травматического украинского опыта.

Об этом в эфире youtube-канала TV Forpost заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.

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«Мы слишком близко чувствовали запах крови и горящей резины. Мы получили эту прививку, и нам действительно страшно, борясь за правду, раскачать ситуацию.

У нас даже за деньги таких дураков не найти. Это та тусовка, которая по ночным клубам бегает. Они за 100 долларов могут мать родную продать», – заявил Колесниченко.

Он опасается, что Россия в целом не усвоила трагических уроков Украины.

«Страна сегодня начинает жить по украинской кальке — вот что тревожит. Если сегодня центральные каналы говорят, что эти митинги были пробой пера оппозиции, а через два-три года уже прольется кровь, это же сигналы подаются», – делает вывод Колесниченко.