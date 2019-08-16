В Севастополе предостерегают Москву от заигрывания с антирусским либерализмом
Севастополь совсем иначе, чем Москва отреагировал на отстранение несистемной оппозиции от участия в региональных выборах – из-за травматического украинского опыта.
Об этом в эфире youtube-канала TV Forpost заявил экс-депутат Верховной рады Вадим Колесниченко.
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«Мы слишком близко чувствовали запах крови и горящей резины. Мы получили эту прививку, и нам действительно страшно, борясь за правду, раскачать ситуацию.
У нас даже за деньги таких дураков не найти. Это та тусовка, которая по ночным клубам бегает. Они за 100 долларов могут мать родную продать», – заявил Колесниченко.
Он опасается, что Россия в целом не усвоила трагических уроков Украины.
«Страна сегодня начинает жить по украинской кальке — вот что тревожит. Если сегодня центральные каналы говорят, что эти митинги были пробой пера оппозиции, а через два-три года уже прольется кровь, это же сигналы подаются», – делает вывод Колесниченко.
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