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Застройкой территории античной усадьбы в районе мыса Фиолент в Севастополе заинтересовалась ФСБ. Региональное управление возбудило уголовное дело на владельца одного из участков, который начал строить коттедж и повредил объект культурного наследия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что местный житель, 1978 года рождения, на арендованном им у Севастополя и в дальнейшем приобретённом в собственность земельном участке, организовал проведение земляных и строительных работ по возведению жилого дома в границах выявленного объекта археологического наследия «Усадьба с винодельней» (Севастополь, Монастырская балка, северо-восточный склон), уничтожив сопутствующий ему культурный слой, содержащий уникальную историческую информацию», – говорится в сообщении управления ФСБ.

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По данным правоохранителей, объект археологического наследия датируется IV в. до н.э. – I в. н.э.

Институт археологии Крыма РАН выдал заключение, что, начав строительство на своем участке, гражданин частично уничтожил объект культурного (археологического) наследия и причинил ему невосполнимый ущерб. За что ему грозит штраф до 5 миллионов рублей или до 6 лет лишения свободы.

Территория археологического памятника «Усадьба с винодельней» находится посреди садового товарищества «Мидэус». На археологический памятник никто не покушался даже в период украинского дерибана и беззакония, и за три десятка лет над античной усадьбой вырос лес.

Однако в 2019 году на кадастровой карте прямо поверх памятника античности появились 5 участков с видом разрешенного использования «садоводство и огородничество». Еще один участок прирезали в 2020 году.

Тогда же департамент охраны культурного наследия Севастополя заверил, что усадьбой все в порядке, а охранной зоны для памятников археологии закон не предусматривает. Строительство или какие-либо иные работы, не связанные с археологией, на территории участков запрещены, а если таковые ведутся надо обращаться в правоохранительные органы.

Депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов был уверен, что участки поверх античного памятника нарезали уже в российской юрисдикции, поскольку при Украине границы памятника были установлены и незыблемы. Как так получилось – депутат намеревался выяснить в департаменте имущественных и земельных отношений правительства города-героя.

Видимо, теперь это выяснят следователи ФСБ.