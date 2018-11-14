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В Севастополе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве
Коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанной причастность к преступлению 47-летенего мужчины, который обвинялся в убийстве своей жены на почве ревности. Заседание суда состоялось сегодня.
Об этом «Политнавигатору» сообщили в Гагаринском районном суде Севастополя.
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Согласно версии обвинения, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве ревности, нанес своей супруге не менее 26 ударов камнями в области головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия совершенного им убийства, подсудимый оставил труп потерпевшей в районе места происшествия.
Также мужчину обвиняли в незаконном распространении порнографических материалов в Интернете. Присяжные признали его невиновным.
Во время судебного следствия подсудимый отрицал свою вину по предъявленным обвинениям.
Судом постановлен оправдательный приговор. Подсудимый освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
Первые суды с участием присяжных состоялись в Севастополе в сентябре. В России этот институт работает с 90-х годов. Был составлен список из 6 тыс горожан, которых случайным образом отбирают для процесса. В октябре оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в убийстве вынесли присяжные в Сакском районном суде Крыма.
Метки: криминал, присяжные, Севастополь
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