В Севастополе присяжные оправдали обвиняемого в убийстве

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Коллегия присяжных заседателей посчитала недоказанной причастность к преступлению 47-летенего мужчины, который обвинялся в убийстве своей жены на почве ревности. Заседание суда состоялось сегодня.

Об этом «Политнавигатору» сообщили в Гагаринском районном суде Севастополя.

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Согласно версии обвинения, обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на почве ревности, нанес своей супруге не менее 26 ударов камнями в области головы, туловища и конечностей. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. С целью сокрытия совершенного им убийства, подсудимый оставил труп потерпевшей в районе места происшествия.

Также мужчину обвиняли в незаконном распространении порнографических материалов в Интернете. Присяжные признали его невиновным.

Во время судебного следствия подсудимый отрицал свою вину по предъявленным обвинениям.

Судом постановлен оправдательный приговор. Подсудимый освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Первые суды с участием присяжных состоялись в Севастополе в сентябре. В России этот институт работает с 90-х годов. Был составлен список из 6 тыс горожан, которых случайным образом отбирают для процесса. В октябре оправдательный вердикт в отношении обвиняемого в убийстве вынесли присяжные в Сакском районном суде Крыма.