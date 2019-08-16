16.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин
 
Крым, Россия, Русская Весна, Севастополь
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В Севастополе признали абсурдность надежд на «эффект Чалого» по всей России

Надежды на то, что Севастополь как город с активными жителями, где началась Русская весна, принесёт изменения в политические процессы по всей России, не оправдалась. Впрочем, в нынешнем положении, полностью зависимый от дотаций федерального центра, Севастополь не может претендовать на то, чтобы «заказывать музыку».

Об этом в эфире youtube-канала TV Forpost заявил экс-депутат Верховной Рады Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы находимся в собственном периферийном болотце.  Наши тенденции не могут всколыхнуть Россию.  Большая устоявшаяся страна, которая нас поглотила, переварила. И все, что ей не нравилось, она просто мягко укатывала.

Общение во властных кабинетах и до 2014 года и после, мягко говоря, разочаровывало. Позиция: да мы все решим, больше денег дадим, – реально пугала. Невозможно было нашему городу раскачать ситуацию по стране.

Да мы на это и не имеем права. Севастополь – город дотационный и содержится на федеральные деньги. Кто платит, тот и заказывает музыку», – сказал Колесниченко.

Вместе с тем, он полагает, что полностью вольнолюбивый дух Севастополя, системе подавить не удастся.

«Вопрос не в том, уйдет  из политики Чалый или останется. Чалый — это сегодня уже собирательный образ. Он символ сопротивления системе. «Эффект Чалого» сохранится. Это попытка высказать свою точку зрения и добиться реализации своих интересов», – сказал Колесниченко.

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