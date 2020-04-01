В Севастополе призвали помочь тем, кто не может пережить карантин

01.04.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Из-за коронавируса и введенного в связи с этим карантина часть севастопольцев оказалась без работы и средств к существованию.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил Уполномоченный по правам человека Павел Буцай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам омбудсмена, речь идет о тех, кто согласился по предложению работодателей уйти в отпуск за свой счет, а также о нелегалах, работавших на стройках и не имеющих гражданства.

«У нас появилась категория людей, семей, которые оказались без работы. Они работали на частных предприятиях, частных компаниях, у индивидуальных предпринимателей и, по их информации, им просто предложили написать отпуск за собственный счет.

Эта ситуация касается не только Севастополя, она касается и всей страны… Еще одна группа граждан у нас присутствует, она тоже в тяжелом материальном положении – это люди, которые работали без каких-либо договоров, без каких-либо заключений соглашений.

Зачастую это строители, стройки которых на данный момент заморожены и средства, которые зарабатывали эти строители, для семьи, зачастую отсутствует и гражданство у обоих, они лишены других социальных поддержек.

Закрытие строек для них равнозначно катастрофе, потому что денег нет вообще», – заявил Буцай.