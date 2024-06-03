В Севастополе призывают намного жёстче расширять «санитарную зону» на Украине

Санитарная зона на украинской территории должна появится еще до конференции в Швейцарии по «мирным инициативам» Зеленского, чтобы в качестве аргумента с нашей стороны было расширение буферного промежутка от российской границы до ближайшей точки, откуда ВСУ гипотетически могут стрелять.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал журналист, экс-сенатор Андрей Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я часто ежу на поезде, приходится, через мост. Прямо скажу: люди от Керчи до Темрюка чувствуют себя нервозно. На это и расчет. Поэтому нам надо быть готовым к этому, понимать, что идёт серьёзнейшая драка, и враг не устоит ни перед чем. То, что он пытается ударить по нефтехранилищам, по перерабатывающим заводам – это одна стратегия. Но он уже бьёт по мирным объектам на протяжении нескольких месяцев. И что такое современный Севастополь? Мы привыкли называть, что это морская база, но это очень маленький сегмент. Все остальное – это гражданское население, инфраструктура, дороги, и он бьёт сюда. Тоже самое происходит в Белгороде, на Кубани», – подчеркнул он.

«Мне кажется, как это ни звучит кощунственно, может быть, если мы адекватно не ответим, не знаю, тактическим ядерным ударом или чем-то ещё, но надо сделать так, чтобы санитарная зона приобрела территориальные очертания. Потому что говорить можно много, но до сих пор взлетает, до сих пор летит и попадает. Мы как-то фрагментарно уничтожаем… Но должна быть тактика, которую применяли американцы во Вьетнаме, как угодно. Не должно быть так, что сегодня по Донбассу продолжает лететь. Сколько там должна быть санитарная зона, 100-200 км? Значит, она должна произойти. А вот после этого можно ехать в Швейцарию и разговаривать о чём-то, и говорить: ну, что, ребята, ещё продвинемся на 50 или на этом остановимся? Другого нет выхода», – считает Соболев.