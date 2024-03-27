В Севастополе призывают покончить с диаспорами и поставить заслон незаконной миграции

Вернуть смертную казнь в исключительных случаях и ужесточить миграционное законодательство – такие меры предлагает принять депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Страх потерять жизнь может остановить террористов, а ответственность за приглашенного в страну мигранта – неразборчивого работодателя.

В эфире «Первого севастопольского» Белик предположил, что настала пора в исключительных случаях внести изменения в законодательство относительно моратория смертной казни, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно понимаем, что те люди, которые пришли и убили 150 человек, их не перевоспитать, их не переубедить. Это люди, которые не исправимы. И, в конце концов, наверное, даже в исключительных случаях высшая мера наказания отчасти заставит задуматься тех подонков, которые там извиваются и кричат, как нагадившие коты. С этим не просто бороться – эту мерзость не переделать. Они же боятся за свою жизнь, они никогда не раскаются, их не волнует то количество людей, которых они убили. И второе. Высшая мера наказания в таких случаях где-то может кого-то отрезвить. Я в этом твёрдо убеждён, что это должен быть именно исключительный случай. А это именно исключительный случай. Это сугубо мое мнение лично, это не мнение фракции, и оно сегодня обсуждается», – отметил он.

По словам депутата, подобные нововведения сегодня диктует жизнь.

«Мы сегодня воюем, и не только с неонацизмом, с фашизмом на территории так называемой Украины – мы с общемировым злом воюем, которое всеми способами пытается дестабилизировать ситуацию. И здесь нам необходимы соответствующие изменения в духе времени. Еще раз повторю: в любой торговый центр зайдёт вооружённые 5-10 человек, и если охрана будет без оружия, она ничем не сможет помочь тем людям, которые находятся внутри. Это уже нюансы, будет ли это Росгвардия, частное охранное предприятие – это всё прописывается, устанавливается законами, подзаконными актами. Важно политическое решение, изменение в законодательство», – считает депутат.

Он также высказался за ужесточение миграционной политики, поскольку за приглашенных на работу иностранцев никто ответственности не несет.

«Да, я считаю, что необходимо ужесточение миграционной политики. Мы должны, знаете, как бы так деликатно сказать, диаспоры должны уйти в небытие. Есть граждане России, у нас многонациональная страна, у нас разные люди, народности живут. Но вот это слово диаспора сегодня является каким-то нарицательным. Потому что мы видим, как в России, даже в разных регионах, в Челябинске, выходцы из Средней Азии приезжают и вытворяют самый настоящий беспредел. А потом разного рода руководители диаспор приезжают и, говоря по-русски, решают вопросы с правоохранителями. Но если человек приехал в Россию, он должен уважать не только законы, но и наши традиции и так далее», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что в других странах трудовые мигранты себя не ощущают «хозяевами жизни», которые диктуют свои правила и нормы.

«Простите, такого невозможно представить, например, в Эмиратах, где тоже огромное количество работает людей с Филиппин. Но, тем не менее, там очень жёсткие наказания за какие-либо правонарушения. Поэтому миграционная политика – это такой серьёзный вопрос. С одной стороны, тонкий, но с другой – мы должны понимать, что, прежде всего, Россия для жителей, граждан Российской Федерации. Я не говорю умышленно сейчас для русских, чтобы меня неправильно истолковали. Еще раз – многонациональная страна Россия, национальности живут разные, вероисповедания разные, но в широком понимании этого слова – мы все русские. И когда человек приезжает со Средней Азии и пытается нам тут рассказывать, как нам жить, ещё и попутно оскорбляя, я уже не говорю, о том, что вытворили эти граждане Таджикистана. Надо вводить серьёзные ограничения, и те люди, которые сюда их приглашают, мы должны четко понимать, кто их пригласил и, кто несёт за это ответственность. То есть, если есть работодатель, и, как в других странах, есть вызов, то работодатель несёт ответственность – и тот, кто пригласил мигранта в страну пребывания. Полагаю, настало время ужесточения миграционного законодательства», – заключил Белик.