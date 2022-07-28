В Севастополе продолжается эпопея со строительством очистных сооружений

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Минстрой РФ контролирует многострадальную реконструкцию канализационных очистных сооружений «Южные» в Севастополе. Современный комплекс очистки стоков большой севастопольской агломерации на 130 тысяч кубометров в сутки с коллектором глубоководного выпуска должен избавить юго-западное побережье от загрязнения сточными водами в 2024 году – на два года первоначально обещанного чиновниками срока, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ход работ накануне проинспектировала заместитель директора департамента промышленного и гражданского строительства Минстроя РФ Анна Ерохова. В районе Камышовой бухты подрядчик возводит здания механической очистки сточных вод, песколовки и административно-бытового корпуса. Также рабочие приступили к строительству береговой камеры глубоководного выпуска и камеры сбросного коллектора. По словам директора местного Департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова, работы идут в графике.

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«В индивидуальном порядке Главгосэкспертиза пошла нам навстречу – мы будем загружаться постепенно с целью получения положительного заключения на каждый этап. Это существенно ускорит процесс строительства», – сообщил Гапицонов.

Строительство КОС «Южные» планировалось начать в 2018 году с введением в строй в 2022-м. Однако изначальный проект строительства оказался не жизнеспособным, а подрядчик попал под уголовное преследование. На поиск нового подрядчика и корректировку проекта ушло несколько лет. В результате Севастополь должен получить, по сути, новые очистные с большей проектной мощностью, трехэтапной очисткой стоков и возможностью технического использования воды. К тому же, на КОС «Южные» будут принимать канализационные стоки Балаклавы, где вместо собственных очистных построят напорную станцию.

К осени подрядчик должен получить всю документацию и оборудование, которое пришлось заменить из-за новых санкций в отношении Крыма и Российской Федерации в целом. В итоге часть приборов и механизмов будет по проекту от одного производителя, часть – доступные аналоги. После завершения монтажа коллектор запустят в работу.

В Федеральной целевой программе на КОС «Южные» предусмотрено 22 миллиарда рублей.