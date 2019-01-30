В Севастополе продолжается грустная эпопея с парком Победы

30.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева, Фото - Денис Астапович

Правительство Севастополя добилось возвращения 205 из 512 миллионов рублей, потраченных на реконструкцию Парка Победы. Всего на этот многострадальный объект, включенный в федерально-целевую программу развития Крыма, был выделен миллиард руб.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Деньги вернула не фирма-подрядчик «Глассок Крым», не сдавшая объект в срок и превратившая парк в разрытую траншеями степь, а «Банк корпоративного финансирования», который неосторожно поручился за подрядчика.

Отметим, что это уже второй подрядчик, с которым правительство Севастополя разрывает договор на реконструкцию Парка Победы. Сахалинское предприятие «Рабочий-1», изгнанное с объекта в 2017 году, успешно оспорило решение правительства в суде.

Это не помешало правительству Севастополя провести третий конкурс, победителем которого стала компания «Ривьера», уже реконструировавшая в Севастополе парк имени Анны Ахматовой и территорию у Монастыря Святого Георгия-Победоносца на Фиоленте. К явным достижениям фирмы можно отнести парк в отеле «Мрия», принадлежащим «Сбербанку».

На разрытых аллеях парка вновь появились рабочие и техника. На днях севастопольский фотограф Денис Астапович опубликовал репортаж из парка.

Новый подрядчик обещает сдать объект к маю. Но даже если это обещание будет выполнено, севастопльцам не приходится радоваться. Пока шли суды с подрядчиками, правительство города представило проект планировки и межевания территории Парка Победы, согласно которому его периметр будет так плотно застроен многоэтажками, что они перекроют все панорамные виды на море.