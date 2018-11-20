В Севастополе продолжается конфликт из-за остановки реконструкции Матросского бульвара

20.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастопольское госпредприятие «Парки и скверы» уведомило благотворительный фонд «35-я береговая батарея» о необходимости покинуть Матросский бульвар в центре города, реконструкцию которого ведет фонд.

«Уведомление подразумевает, что будет выполнено расторжение договора. То есть вся техника должна быть выведена оттуда до 22 ноября. То есть до этого времени мы имеем возможность делать что-то», – заявил в эфире местного ТВ руководитель фонда Пётр Николаев

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Известный в Севастополе блогер Алексей Процко считает, что остановка реконструкции – это личная месть губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова герою Русской весны Алексею Чалому, который через фонд финансирует проект.

«Все правительство не хотелось бы замазывать. Тут абсолютно точно идея самого Дмитрия Владимировича. Если бы не он, его бы подчиненные и подумать остановить реконструкцию», – заявил Процко в эфире youtube-канала «ФорпостТВ».

Он полагает, что свернуть проект на его теперешней подготовительной стадии – значит, уничтожить Матросский бульвар.

«Уничтожается самое сердце Севастополя просто потому, что губернатору так захотелось. На фоне своих неудач в парке Победы и парке Ахматовой, всей той разрухи, которую Дмитрий Владимирович посеял в нашем городе, такой успешный проект. Если сейчас свернуть проект фонда «35-я батарея», то Матросский бульвар никогда не будет достроен правительством Севастополя», – сказал Процко.

В качестве доказательства своей правоты он напомнил, что Чалый создавал масштабный музей на 35-й береговой батарее, ставший новой туристической достопримечательностью Севастополя.

«Объем вложений в Матросский бульвар будет сравним с вложениями в 35-ю батарею. По моим данным, это 700 млн рублей. Это такой же будет по значению объект. Там все будет сделано дорого, на века», – сказал Процко.