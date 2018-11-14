В Севастополе продолжается скандальная эпопея с ремонтом парка Победы

14.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя намерено разорвать договор с ООО «Глассок Крым», которое ведёт реконструкцию парка Победы.

Самый крупный парк Севастополя закрыт уже год и должен был быть сдан в декабре 2018 года, но подрядчик срывает сроки.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом сегодня журналистам заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

«Все жители видят, в каком состоянии находятся работы. Часть работ была выполнена, но сроки были сорваны. Поэтому будем подбирать компанию, которая сможет тщательно выполнить то, что было задумано в парке Победы», – сказал Овсянников.

Напомним, что губернатор намеревался порвать с «Глассоком» еще в конце августа. При этом он честно признавался, что Севастополь будет лишен любимого места отдыха еще как минимум на год.

«Мы автоматически попадаем в судебные тяжбы. Это приведет к тому, что мы станем на год», – бодро отрапортовал губернатор журналистам.

Остановило его лишь вмешательство федерального центра в лице заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова. Осмотрев объект, московский гость решил, что возможность сдать его в срок есть.

Корреспондент «ПолитНавигатора» в «длинные» выходные начала ноября лично убедился в том, что работы идут полным ходом. В парке было достаточно и техники, и рабочих. Началась укладка плитки на фонтанах. Один из них был сделан почти полностью, запущен и использовался рабочими как источник воды.

Работа кипела, но рабочие честно признавали, что закончить ее смогут только ко Дню Победы 2019-го года. Теперь, правда, уже не смогут.

Отметим, что это уже второй подрядчик, с которым правительство Севастополя разрывает договор. Сахалинское предприятие «Рабочий-1», изгнанное с объекта в прошлом году, успешно оспорило решение правительства в суде. Теперь первый подрядчик восстановлен в правах, но неизвестно, возьмется ли он достраивать за «Глассок», который основательно разрушил парк.

За год подрядчик успел уничтожить более 50 деревьев, в том числе, реликтовых. Жизнь еще нескольких десятков огромных платанов, корневая система которых была повреждена в результате земляных работ, под вопросом. Зато десятки квадратных метров плодородной земли были залиты бетоном – под основания для 14 фонтанов. Диаметр самого крупного из них – 50 метров.

ООО «Глассок Крым», с которым сейчас так хочет распрощаться Овсянников, ранее имел репутацию его любимого подрядчика. Помимо реконструкции парка Победы, ему доверили проектирование объектов в крупнейшем севастопольском детском лагере «Ласпи» на ЮБК и реконструкцию мусорного полигона.

Однако минувшим летом выяснилось, что «Глассок Крым» предоставило подложные документы для участия в конкурсе. Кроме того, «Дирекция капитального строительства», созданная правительством Севастополя, необоснованно начислила «Глассок» баллы при проведении конкурса на реконструкцию парка Победы.

Несмотря на то, что правительство уже дважды ошиблось в выборе подрядчика, губернатор не унывает и собирается проводить третий конкурс на право закончить реконструкцию парка Победы. На кону по-прежнему миллион бюджетных рублей, выделенных в рамках федеральной целевой программы развития Крыма.