В Севастополе продолжат многострадальную реконструкцию парка Победы

11.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе продолжится реконструкция парка Победы – она проходит уже при третьем российском губернаторе, сопровождалась скандалами с тратой денег подрядчиками, низким качеством выполнения работ и т.п.

Накануне жителям города презентовали проект, который предусматривает создание современной набережной с велодорожкой, детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами, местом для выгула собак, веревочным парком и другими локациями. Кроме того, проект предусматривает создание двух новых парковок на полсотни машин и отдельной зоны для фудкортов. На все это из бюджета будет выделено более 400 миллионов рублей.

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«Там такая площадка будет, где будет расположено здание администрации, туалеты, в том числе и для маломобильных граждан, и площадка для установки не капитальных фудкортов, чтобы можно было бы их устанавливать, демонтировать, летние площадки», – заявила гендиректор компании «Севастопольстройпроект», которая займется реконструкцией, Юлия Губанова.

По проекту, территорию парка планируется огородить забором – этим остались недовольны некоторые местные жители.

«Я предполагаю, что это пространство должно быть общедоступным в любое время. Тем более, если предусмотрено, что здесь будет видеонаблюдение, и оно будет работать. Я предлагаю забор исключить, потому что, во-первых, это ненужные траты, а во-вторых, какой смысл закрывать от севастопольцев такое замечательное пространство?» – заявил севастопольский активист Иван Комелов.

В своем блоге общественник также подчеркнул, что информации о публичном обсуждении проекта было недостаточно:

«К сожалению, традиционно информации проведении такого важного для города мероприятия было минимум, вроде где-то на сайте муниципалитета что-то писали. При этом парк Победы, это бесспорно городской объект, и обсуждать его реконструкцию нужно максимально публично. К счастью предложенная концепция изначально была достаточно здравая, поэтому замечаний и предложений было немного. Основное – это убрать проектируемый по требованию заказчика забор вокруг парка, который не только не нужен, но и денег стоит! По озеленению рекомендовано привлечь местных дендрологов, по наполнению детских площадок – мамочек района. Эти и другие вопросы предварительно зафиксировали, надеюсь, что все учтут в проекте!».

В рамках общественных слушаний ветераны также предложили обозначить, что один из скверов парка был заложен в честь 200-летия Черноморского флота.

Напомним, в Севастополе к 9 мая 2019-го года открыли первую очередь реконструкции крупнейшего в городе парка Победы. Проект стоимостью 1,2 млрд сопровождался многочисленными скандалами из-за неоднократного срыва подрядчиками сроков выполнения работ.