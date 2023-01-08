В Севастополе – продолжение эпопеи с дельфинами, выпущенными из-за СВО

Виктор Орлов.  
08.01.2023 16:22
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь, Экология


Сегодняшнее фото из Севастополя, сделанное корреспондентом «ПолитНавигатора». Коммунальщики увозят с пляжа в бухте Омега мертвого дельфина, которого прибило к берегу.


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Незадолго до нового года местный коммерсант – владелец дельфинария выпустил в море несколько афалин – ссылался, что нет денег их содержать (после начала СВО в Крым не летают самолеты, стало меньше туристов, доходы упали и т.п.).

На поиски дельфинов тогда бросились защитники животных – они опасались, что выпущенные из неволи афалины долго не проживут в открытом море.

Однако в ходе нескольких дней патрулирования на лодках, откуда свистками дрессировщики зазывали животных, найти бывших питомцев дельфинария не удалось (у них остались характерные следы от прививок, по которым можно было идентифицировать дельфинов).

Был ли обнаруженный сегодня мертвый дельфин одним из выпущенных в море  – установят специалисты.

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