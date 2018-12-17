В Севастополе пройдет встреча с известным российским телеведущим

17.12.2018, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе пройдет творческая встреча с известным российским телеведущим и режиссером Владимиром Чернышевым. Мероприятие состоится 19 декабря в рамках международного медиаклуба «Формат А3», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча пройдет 19 декабря в 18-00 в Центральной библиотеке им. Толстого, вход будет свободным для всех желающих.

«Как творилась новейшая история России? Что происходит в кулуарах Думы, кабинетах правительства и коридорах Кремля? Как сделать успешный документальный фильм? В чём секреты журналистского мастерства? И где пределы журналистской ответственности? Что выбирает зритель и читатель сегодня? Кто разжигал и проводил революцию в России? В чём её истоки, философия и методология? Как рухнула сначала одна, а затем и другая империя? На эти и другие вопросы Владимир Чернышёв ответит севастопольцам и гостям города», – говорится в анонсе мероприятия.