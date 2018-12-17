17.12.2018, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Культура, Общество, Севастополь, Украина
Просмотров:

В Севастополе пройдет встреча с известным российским телеведущим

В Севастополе пройдет творческая встреча с известным российским телеведущим и режиссером Владимиром Чернышевым. Мероприятие состоится 19 декабря в рамках международного медиаклуба «Формат А3», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Встреча пройдет 19 декабря в 18-00 в Центральной библиотеке им. Толстого, вход будет свободным для всех желающих.

«Как творилась новейшая история России? Что происходит в кулуарах Думы, кабинетах правительства и коридорах Кремля? Как сделать успешный документальный фильм? В чём секреты журналистского мастерства? И где пределы журналистской ответственности? Что выбирает зритель и читатель сегодня? Кто разжигал и проводил революцию в России? В чём её истоки, философия и методология? Как рухнула сначала одна, а затем и другая империя? На эти и другие вопросы Владимир Чернышёв ответит севастопольцам и гостям города», – говорится в анонсе мероприятия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть