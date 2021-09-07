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07.09.2021 19:10 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Вандализм, Дзен, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал
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В Севастополе прошёл искупительный субботник для вандалов, надругавшихся над историей города

16-летние подростки, прикурившие от Вечного огня у Мемориала жертвам Гражданской войны в Севастополе, признали...

16-летние подростки, прикурившие от Вечного огня у Мемориала жертвам Гражданской войны в Севастополе, признали свою вину и вместе с родителями попросили департамент городского хозяйства разрешить им загладить свою вину. Они добровольно убрали территорию мемориала.

Кадры искупительного субботника опубликовало на своем официальном сайте Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После этого следователи попросили суд прекратить уголовное дело и ограничиться наказанием в виде штрафа вместо лишения свободы.

30 августа текущего года Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю по поручению Председателя СК России Александра Ивановича Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту осквернения молодыми людьми мемориального комплекса.

На видеозаписи, которая была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, а их спутница снимает акт вандализма и смеется. После один из юношей разместил данную видеозапись в социальных сетях.

Личности злоумышленников были оперативно установлены. Ими оказались жители Севастополя в возрасте 16 лет – два студента колледжа и ученик 11 класса одной из школ города.

В настоящее время материалы направлены в Ленинский районный суд города Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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