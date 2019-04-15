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15.04.2019, Севастополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы
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В Севастополе прошли обыски у главы исламистской группировки

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении жителя города Севастополя, который подозревается в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.1 ст.280 УК РФ).

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«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 г.р., являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений.

В ходе закрытых занятий он проводил идеологическую обработку прихожан, вовлекая в экстремистскую деятельность новых членов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проведенных сотрудниками ФСБ, МВД и Росгвардии, по месту проживания подозреваемого изъяты запрещенная литература, документы, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела», – сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ.

Проукраинская организация «Крым-СОС» уточняет, что обыск был проведен в селе Штурмовое города Севастополь в доме Абилева Рустема.

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