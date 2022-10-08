В Севастополе простились с бойцами, погибшими на Херсонском направлении

08.10.2022  19:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Херсон


В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – добровольцем Валерием Чебану и командиром отделения реактивного артиллерийского взвода Юрием Бурьяном.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – добровольцем Валерием Чебану и командиром отделения...

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Валерий Чебану –  ветеран севастопольского «Беркута». Был стрелком мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота. Погиб на Херсонском направлении. Там же смертельное ранение получил Юрий Бурьян.

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