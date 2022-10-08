В Севастополе простились с бойцами, погибшими на Херсонском направлении
08.10.2022 19:56 (Мск), Севастополь
В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – добровольцем Валерием Чебану и командиром отделения реактивного артиллерийского взвода Юрием Бурьяном.
Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Валерий Чебану – ветеран севастопольского «Беркута». Был стрелком мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота. Погиб на Херсонском направлении. Там же смертельное ранение получил Юрий Бурьян.
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