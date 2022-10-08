В Севастополе простились с бойцами, погибшими на Херсонском направлении

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе сегодня простились с двумя бойцами – добровольцем Валерием Чебану и командиром отделения реактивного артиллерийского взвода Юрием Бурьяном.

Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Валерий Чебану – ветеран севастопольского «Беркута». Был стрелком мотострелкового батальона 126 отдельной бригады береговой обороны 22 армейского корпуса Черноморского флота. Погиб на Херсонском направлении. Там же смертельное ранение получил Юрий Бурьян.