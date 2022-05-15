В Севастополе простились с еще двумя морпехами, погибшими при денацификации Украины

15.05.2022  03:03 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе простилась с двумя героями, погибшими в ходе спецоперации по денацификации Украины. В бою погибли бойцы 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В последний путь проводили  младшего сержанта, водителя-электрика десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады Геннадия Павлова и капитана 3 ранга, начальника отделения службы войск военной службы штаба ЧФ Романа Пасынкова.


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Уроженец Курска, Палов служил в Севастополе с 2013 года.

Пасынков прибыл на Черноморский флот в 2008 году из Амурской области.

«Наши воины погибли, выполняя свой долг во время специальной военной операции. Вечная память ребятам!»  – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров также погиб во время спецоперации в Мариуполе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть