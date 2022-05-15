В Севастополе простились с еще двумя морпехами, погибшими при денацификации Украины
В Севастополе простилась с двумя героями, погибшими в ходе спецоперации по денацификации Украины. В бою погибли бойцы 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В последний путь проводили младшего сержанта, водителя-электрика десантно-штурмового батальона 810 отдельной гвардейской бригады Геннадия Павлова и капитана 3 ранга, начальника отделения службы войск военной службы штаба ЧФ Романа Пасынкова.
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Уроженец Курска, Палов служил в Севастополе с 2013 года.
Пасынков прибыл на Черноморский флот в 2008 году из Амурской области.
«Наши воины погибли, выполняя свой долг во время специальной военной операции. Вечная память ребятам!» – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Напомним, командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров также погиб во время спецоперации в Мариуполе.
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