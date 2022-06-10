В Севастополе простились с еще одним героем спецоперации на Украине

10.06.2022  09:59 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе простились с еще одним героем спецоперации на Украине – старшиной военной части 43071, разведчиком Иваном Прокоповым.

Об очередной утрате сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Иван Александрович родился в селе Ростованозское, Ставропольского края. Он выбрал военную карьеру, неоднократно был отмечен руководством, награжден медалями: «За возвращение Крыма», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу в спецназе» и другими», – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

В комментариях севастопольцы предлагают увековечить имена павших бойцов в названиях новых улиц, которых, по планам властей города, будет много с освоением Северной стороны.

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