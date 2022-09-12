В Севастополе простились с геройски погибшим защитником России

12.09.2022  19:56 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В Севастополе простились с бойцом 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Кириллом Вытоптовым.

Он погиб в конце августа на Херсонском направлении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе простились с бойцом 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны Кириллом Вытоптовым. Он...

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«Кирилл Вытоптов закончил школу №37 в Севастополе, после окончания срочной службы принял решение остаться в армии на контрактной службе, – написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Погиб геройски, в бою на Херсонском направлении».

Погибший служил снайпером мотострелкового отделения стрелковой роты 126 отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 Армейского корпуса Южного военного округа. В марте указом президента РФ 126 отдельной бригаде береговой обороны, которая дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района, присвоено почетное звание гвардейской. Статус гвардейской присвоен ей за героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

126 отдельная бригада береговой обороны была сформирована 1 декабря 2014 года и получила свое наименование в память о 126-й Краснознаменной ордена Суворова Горловской мотострелковой дивизии, которая освобождала Крым от фашистов в 1944 году.

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