В Севастополе простились с погибшим за Россию матросом
13.07.2022 21:49 (Мск), Севастополь
В Севастополе простились еще с одним бойцом, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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В последний путь проводили матроса 1 класса судна «Спасатель Василий Бех» 145 отряда (аварийно-спасательного флота) Сергея Краснокутского.
«Сергей Александрович родился в Севастополе, здесь учился и жил, – написал Развожаев. – Погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он отдал свою жизнь защищая нашу страну от неонацизма».
Спасибо!
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