В Севастополе простились с погибшим за Россию матросом

13.07.2022  21:49 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 557
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Спецоперация


В Севастополе простились еще с одним бойцом, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе простились еще с одним бойцом, погибшим в ходе специальной военной операции на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


В последний путь проводили матроса 1 класса судна «Спасатель Василий Бех» 145 отряда (аварийно-спасательного флота) Сергея Краснокутского.

«Сергей Александрович родился в Севастополе, здесь учился и жил, – написал Развожаев. – Погиб в ходе специальной военной операции на Украине, он отдал свою жизнь защищая нашу страну от неонацизма».

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть