В Севастополе проведут публичную казнь. Время уточняется

21.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Депутат Законодательного собрания Севастополя и герой Русской весны Алексей Чалый призвал власти Севастополя казнить себя на площади Нахимова.

Так он отреагировал на фразу вице-губернатора Ильи Пономарева, который с трибуны Заксобрания раскритиковал реконструкцию Матросского бульвара в центре Севастополя, которую проводит близкий к Чалому благотворительный фонд.

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«Любого другого вы призвали бы четвертовать на площади Нахимова за такое отношение к территории, где находится три объекта культурного наследия. Но себя, видимо, вы ставите выше закона», – сказал Пономарев.

Это было очередным проявлением лицемерия власти, которая прекрасно знала о ведущейся год перед окнами правительства реконструкции и одобряла ее до той поры, пока личный конфликт губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и Чалого не обострился до предела.

Чалый реконструирует Матросский бульвар за собственные средства. Это второй его масштабный проект после 35-й береговой батареи, где построен один из лучших музеев России. Уязвленный депутат выступил с обращением на youtube-канале «ФорпостТВ».

«Вы меня удивили. Вице-губернатор, публично призывающий четвертовать депутата, это действительно, новое дно. Я подумал, что неплохо было бы ваши тайные желания попытаться удовлетворить. Быть четвертованным на площади Нахимова даже почетно. Поэтому предлагаю назначить время встречи. Обещаю предоставить себя на казнь и принести инвентарь, зная ваше умение управлять. У вас никогда не сходятся время, место и ресурсы, поэтому секирами и топорами вы будете обеспечены», – сказал Чалый.

В качестве условия он поставил публичность казни.

«Вы лично зачитаете приговор и обратитесь к собравшемуся народу, чтобы было принято соответствующее решение. Если ответ не последует, я буду считать вас вместе с Дмитрием Владимировичем Овсянниковым болтунами и трусами. Оставляю за собой право предложение по времени встречи сформулировать самостоятельно. В этом случае, Дмитрий Владимирович, вам придется отвечать перед людьми на сложные вопросы. Честь имею. Меня зовут Алексей Чалый», – сказал бывший «народный мэр» Севастополя.