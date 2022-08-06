В Севастополе пытаются застроить землю, «нарезанную» при Украине

В Севастополе девелоперы не оставляют попыток осуществить уплотнительную застройку путём освоения полученных ещё при Украине земельных наделов, прилегающих к старым многоэтажкам. В этот раз речь идет о зеленой зоне на проспекте Острякова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В считанные дни застройщик вырубил деревья и оградил забором стройплощадку. На узкой полоске земли он планирует возвести несколько коттеджей, к которым нет ни подъездных путей, ни коммуникаций. Строительная техника заезжает либо через тротуар и автобусную остановку, либо через детскую площадку.

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Жители улицы Генерала Острякова рассказали, что еще в 2009 году рядом с их домами городские власти выделили 14 участков по 180 квадратных метров. Но стремления их застроить владельцы не проявляли, хоть земля и оформлена в частную собственность.

«Никто как бы и не мог подумать о том, что в свое время здесь будут нарезаны. В этой зоне у нас восемь, если я не ошибаюсь, участков, которые уже сегодня появились на Авито по цене 1,8 млн руб. Это говорит о том, что как бы «ничего личного, просто бизнес». Абсурд, опять же, всего этого в том, что подъездных путей к этим участкам нет», – прокомментировал ситуацию телеканалу НТС глава Ленинского муниципального округа Севастополя Максим Мишин.

На месте точечной застройки побывала комиссия во главе с вице-губернатором, главным архитектором Севастополя Николаем Гордюшиным. По его словам, зеленая зона между дорогой и многоэтажками не предназначена для индивидуального жилищного строительства.

«Выданы разрешения в украинский период, есть государственные акты – по этому поводу будем разбираться. Но участки находятся, по сегодняшней документации, в полосе отвода дороги, улично-дорожной сети. Есть ограничения в виде газа, теплосети. И в целом посмотрим, что с законностью выделения этих земельных участков, соберёмся отдельно и обсудим, как дальше будем действовать. Скорее всего, с точки зрения градостроительства, здесь такое строительство недопустимо», – заключил вице-губернатор.

Местные жители рассчитывают, что городские власти остановят скандальную точечную застройку под их окнами.