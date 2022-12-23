В Севастополе рассказали, как борются с липовыми данными на предоставление жилья беженцам из Херсона

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В Севастополе фиксируют случаи предоставления фиктивных данных для получения сертификата на приобретения жилья жителям Херсона и Херсонской области.

О таких случаях Департамент капитального строительства информирует МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проблему озвучил на заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Антон Пархоменко.

«Дело в том, что есть такая история, когда упростили документы для получения этих сертификатов, – отметил депутат. – В качестве подтверждения рассматривается документ с отметкой о регистрации по месту жительства в Херсонской области. С одной стороны, конечно, это социальный аспект, потому что у многих людей нет документов и так далее. С другой стороны, это несет риски злоупотреблений… Есть ли какие-то механизмы, которые позволяют какую-то фильтрацию осуществлять? Потому что деньги достаточно большие, риск высокий – и мы знаем, что если в прошлые годы украинские документы в том же Херсоне штамповали вполне успешно, то есть ли какая-то в общем история, которая может этому препятствовать?».

В ответ глава департамента капстроя Игорь Ахмедов пояснил, что есть множество случаев, когда возникают сложности в получении сертификата на жилье.

«Естественно, есть случаи представления данных некорректных, по ним мы уже направили обращения в органы МВД, – пояснил руководитель капстроя. – Но при упрощенной системе есть два вида причин, по которым мы отказываем в сертификатах – это когда гражданин прописан или проживал постоянно в населенном пункте, который не вошел в перечень распоряжения правительства. Сейчас этот перечень актуализирован, внесены новые населенные пункты, и граждане могут обратиться повторно. И вторая ситуация, когда есть необходимость подтвердить прописку, мы не можем подтвердить полностью данные, и в связи с этим на федеральном уровне принято постановление правительства, и мы в Севастополе указом губернатора создали комиссию, где на следующей неделе будем рассматривать первые вопросы, по которым мы сами на уровне департамента капитального строительства не можем принять решение о выплате или о предоставлении социальной выплаты».

По словам Ахмедова, в департамент поступило более 2300 заявлений от граждан, вынуждено покинувших территорию Херсона и Херсонской области. Сертификаты на приобретение жилья предоставляются в бумажном виде или по QR-кодам.