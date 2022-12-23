В Севастополе рассказали, как борются с липовыми данными на предоставление жилья беженцам из Херсона

23.12.2022  18:43 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 110
 
Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


В Севастополе фиксируют случаи предоставления фиктивных данных для получения сертификата на приобретения жилья жителям Херсона и Херсонской области.

О таких случаях Департамент капитального строительства информирует МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе фиксируют случаи предоставления фиктивных данных для получения сертификата на приобретения жилья жителям...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Проблему озвучил на заседании Законодательного собрания Севастополя депутат Антон Пархоменко.

«Дело в том, что есть такая история, когда упростили документы для получения этих сертификатов, – отметил депутат. – В качестве подтверждения рассматривается документ с отметкой о регистрации по месту жительства в Херсонской области. С одной стороны, конечно, это социальный аспект, потому что у многих людей нет документов и так далее. С другой стороны, это несет риски злоупотреблений…

Есть ли какие-то механизмы, которые позволяют какую-то фильтрацию осуществлять? Потому что деньги достаточно большие, риск высокий – и мы знаем, что если в прошлые годы украинские документы в том же Херсоне штамповали вполне успешно, то есть ли какая-то в общем история, которая может этому препятствовать?».

В ответ глава департамента капстроя Игорь Ахмедов пояснил, что есть множество случаев, когда возникают сложности в получении сертификата на жилье.

«Естественно, есть случаи представления данных некорректных, по ним мы уже направили обращения в органы МВД, – пояснил руководитель капстроя. – Но при упрощенной системе есть два вида причин, по которым мы отказываем в сертификатах – это когда гражданин прописан или проживал постоянно в населенном пункте, который не вошел в перечень распоряжения правительства. Сейчас этот перечень актуализирован, внесены новые населенные пункты, и граждане могут обратиться повторно.

И вторая ситуация, когда есть необходимость подтвердить прописку, мы не можем подтвердить полностью данные, и в связи с этим на федеральном уровне принято постановление правительства, и мы в Севастополе указом губернатора создали комиссию, где на следующей неделе будем рассматривать первые вопросы, по которым мы сами на уровне департамента капитального строительства не можем принять решение о выплате или о предоставлении социальной выплаты».

По словам Ахмедова, в департамент поступило более 2300 заявлений от граждан, вынуждено покинувших территорию Херсона и Херсонской области. Сертификаты на приобретение жилья предоставляются в бумажном виде или по QR-кодам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть