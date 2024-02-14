В Севастополе «разгневанные пенсионеры» выстаивают очереди из-за МТС

Любовь Смирнова.  
14.02.2024 16:49
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Связь, Севастополь


В Севастополе, где в первые месяцы после воссоединения с Россией массово продавались стартовые пакеты сотового оператора МТС без оформления документов, сложилась идеальная ситуация для информационных диверсантов.

В соответствии с требованиями нового закона, не оформлявшиеся ранее абоненты теперь должны подтвердить свои данные, а мошенники (или же «доброжелатели» из спецслужб Украины) рассылают уведомления со ссылками на фейковые сайты, где «уводят» персональные данные севастопольцев.

В Севастополе, где в первые месяцы после воссоединения с Россией массово продавались стартовые пакеты...

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Как пишет «Севастопольская газета», ситуация осложняется тем, что в Крыму по-прежнему нет официальных офисов МТС. А пользоваться дистанционными услугами через «личный кабинет» научились далеко не все.

В итоге единственный офис на ул. Очаковцев, обслуживающий абонентов МТС на партнерских условиях, в осаде пенсионеров. Эти люди получили смс с просьбой актуализировать данные, но по сторонним ссылкам в личный кабинет не пошли – в том числе из-за того, что уж очень много в последнее время мошенников развелось в сети.

«Перерегистрировать номер на реального владельца можно только в салоне МТС, которых до сих пор в Крыму и в Севастополе нет. А в «дружественных» МТС салонах связи за такую операцию просят до трех тысяч рублей. Туда-то и стоят разгневанные пенсионеры на ул. Очаковцев», – пишет газета.

Экс-сенатор от Севастополя Андрей Соболев в беседе с «ПолитНавигатором» выразил опасение, что складывающаяся ситуация может быть использована противником, чьи спецслужбы в качестве одной из задач имеют провоцирование недовольства в Крыму.

К слову, в соседнем Симферополе подобного ажиотажа не наблюдается. Возможно потому, что еще в августе 2019 года власти Республики Крым провели агитационную кампанию за переход абонентов на местного оператора связи с сохранением номера. Тогда этой услугой воспользовались многие крымчане в салонах связи или МФЦ. Это произошло после того, как компания МТС решила поднять цены на свои услуги, возможно, рассчитывая, что другой альтернативы у жителей полуострова не будет.

Симферопольский политик Степан Кискин, давно ведущий переписку с главными сотовыми операторами России по поводу их отказа заходить в Крым, считает, что нынешняя ситуация является еще одним доказательством непатриотичного настроя крупного бизнеса.

«Я считаю, что МТС и другим телефонным компаниям наряду с банками надо больше проявлять патриотичности. Надо работать без всякой оглядки на зарубежье, на недружественные страны. Мы уже 10 лет, как в России, они всё ещё никак не могут раскачаться, всё ещё на что-то надеются. Они только думают о заработке в своём кармане. Пора бы немножко перестроиться. Патриотизм должен быть, и в организациях, и в людях, и во всём», – указал Кискин.

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