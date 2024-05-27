В Севастополе разгорелись ожесточённые споры из-за новой пятизвёздочной гостиницы

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В Севастополе разгорелись споры вокруг проекта нового пятизвёздочного отеля, в который планируется превратить бывшее КБ «Черноморец» на площади Лазарева. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что нашел инвестора, готового даже в условиях СВО вложить миллиарды на реконструкцию строения. Однако заказчик одновременно хочет пристроить дополнительный корпус, никак не вписывающийся в сталинскую архитектуру центра города-героя.

Это вызвало протест ряда депутатов и общественников, которые видят в проекте разрушение исторического облика города. Однако губернатор торопит – надо согласовать стройку, потому как инвестор ждет уже год, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Здание бывшего конструкторского бюро «Черноморец» было построено в 1956 году. Конструкторов из него выселили в 2017-м при губернаторстве Дмитрия Овсянникова. Сейчас там размещены подразделения правительства Севастополя.

Проект реставрации был одобрен еще в 2022 году. В качестве инвестора назывались ВТБ или же некие структуры из Татарстана. Должен выйти отель на 174 номера с конференц-залом, рестораном и СПА. Одним из условий было полное сохранение архитектурного облика. Но представленные на архитектурном совете проекты не совпали с заявленной целью.

«Этого дополнительного здания ни в первом, ни во втором вариантах быть там не может. За последние 10 лет – это самая большая беда, которая нависла над историческим центром Севастополя», – отметил член Архитектурно-художественного совета Севастополя, депутат Заксобрания Вячеслав Горелов.

По его словам, городу достаточно одного неудачного примера уплотняющей застройки в виде недостроенного с 90-х торгового центра «Диалог» на Большой Морской.

«Просто позорище какое-то. У меня не хватает терпения, у меня цензурных слов не хватает. Во это безобразие мы хотим «втулить» на улице Воронина, зная о том, что это историческое поселение федерального значения» – цитирует Горелова «Первый севастопольский».

Представленные проекты вызвали протест не только у Горелова. Против высказался многолетний директор Севастопольской художественной школы, заслуженный работник культуры Александр Бурцев.

«В данном случае вид на улицу Воронина со стороны Большой Морской этот гигант разрушает. Я против точечных застроек категорически. И этого проекта тоже», – подчеркнул он.

«Вы считаете, что это новое здание украсит город Севастополь? По-моему, оно его изуродует», – отметил член Общественной палаты Севастополя и регионального штаба ОНФ Валерий Дорошко.

Московский архитектор Алексей Комов не удивлён тем, что архитектурный совет легализовал пристройку.

«Интересно, кто-нибудь из набора «профи» архсовета города-героя может вообще похвастаться, кроме «голубых унитазов» и прочего 9-этажного балясинобесия хохлятского, качеством архитектуры? Кто эти судьи с «синими паспортами» с точки зрения архитектуры Севастополя?».

В свою очередь губернатор ил Развожаев заявил: у города нет средств на реставрацию объекта культурного наследия, а инвестор долго ждать не будет.

«Очевидно, что такого уровня инвесторов подобрать сейчас – это отдельная задача. И то, что они сохраняют в течение более года намерение инвестировать – это серьёзное отношение и серьёзная работа. Мы просто не найдём средств, чтобы сохранить объект культурного наследия», – обосновал свою позицию Развожаев.

Пока проект отправили на доработку. Руководство Севастополя заявляет, что реставрация оценивается в несколько миллиардов, и представленные решения оптимальны для сохранения объекта культурного наследия. Заказчиком работ является московское ООО «Солнечный берег», разработчиком – столичное бюро «Гинзбург Архитектс».

Урбанист Анастасия Корнева считает, что спорное здание-пристройку следовало бы оформить в стиле сталинской архитектуры, как и другие соседние дома.

«Здание новое не плохое. Но, имеющееся и планируемое – они вместе «пытаются загасить\уничтожают» друг друга. Сейчас никто не мешает проектировать сталинский ампир, который вырос из архитектуры Возрождения. Эти принципы и сейчас актуальны. Да, можно переосмыслить. Но «классика» никуда не делась».