В Севастополе разгорелись споры из-за строительства нового курорта на диком побережье

11.03.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Под Севастополем, вблизи поселка Кача под видом берегоукрепительных работ хотят построить элитный поселок с 16-этажными домами, туристическим комплексом и набережной. Об этом говорится в эфире телеканала «Первый Севастопольский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реализовать проект предлагает гендиректор ООО «Листригоны» Сергей Скурский на частной территории, которая была выделена еще при Украине, и частично на арендуемой им у правительства.

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«Предлагается инфраструктурный проект по строительству и эксплуатации экодеревни и морского оздоровительно-туристического комплекса. Данный проект является пилотный проектом по развитию агро- и экотуризма в прибрежной части Севастополя. Проект состоит из двух независимых, дополняющих друг друга проектов. Первый – проект усадебно-коттеджной застройки с садами, виноградниками, личным подсобным хозяйством и полной инфраструктурой лечебно-оздоровительного отдыха, включающий в себя бассейны общего пользования с морской и пресной водой. Проект осуществляется на базе приватного земельного участка площадью 14,65 га. Второй проект морского оздоровительного туристического комплекса с берегоукрепительными сооружениями, набережной, песчаным пляжем общего пользования и развитой инфраструктурой морских причалов. Проект осуществляется на базе долгосрочного договора аренды на земельный участок 7 гектаров и долгосрочного договора на благоустройство и эксплуатацию 12 гектаров, заключенных с заинтересованным заказчиком», – заявил Скурский в презентационном ролике к проекту.

Застройка прибрежной полосы предлагается им как мера защиты от оползней, которые часто случаются в этом районе, однако, по словам депутата Законодательного собрания Севастополя, главы комитета по градостроительству Вячеслава Горелова, при обсуждении Генплана города еще в 2017-м году этот проект не был поддержан общественностью: «В июне 17-го года, когда специальная комиссия обсуждала замечания и предложения, которые севастопольцы высказали по итогам публичных слушаний проекта Генерального плана, которые состоялись в мае 17-го года, комиссия не утвердила проект, который он сейчас рекламирует и о котором так красиво рассказывает».

По мнению депутата, так называемый проект экодеревни может стать пилотным по застройке всего западного побережья Крыма.

«У нас незастроенными в Крыму остались восточные территории и западные берега Крымского полуострова, ну и Севастополя тоже. На востоке строить очень тяжело, потому что там воды не было и нет, и по всей видимости, в ближайшее время там будет проблема с водой. А здесь вот можно порезвиться.

И в этой связи у меня возникает такое ощущение, что где-то кому-то очень понравилась вся северная сторона и все западное побережье Крыма, и эта штука под названием «пилотный проект», как бы она не являлась некоторой частью берегоукрепительных работ, о которых потом будет рассказывать какой-нибудь человек, который приедет сюда и будет убедительно, красиво, внятно говорить о том, что у нас есть проблема и они о ней знают, и жителям Качинского района будет предложено проголосовать за некий проект, в соответствии с которым там появятся какие-нибудь берегоукрепительные работы, появятся социальны объекты, рабочие места, парки, скверы, фонтаны. Только этот человек не скажет, что они разобьют, уничтожат природный ландшафт на западном берегу, застроят его, а жителям будут показывать море из-за забора. Вот у меня ощущение такое, что товарищ Скурский – некая часть какой-то концепции, которую будут реализовывать», – заявил Горелов.

Против застройки выступает и правительство Севастополя, которое подало иски к фирме Скурского, но проиграло уже две инстанции. Тем временем, по словам замдиректора департамента природных ресурсов и экологии Вадима Писляка, освоение участка уже началось, что нанесло ущерб природе на сумму около 44-х миллионов рублей.