В Севастополе разрабатывают «православный» контроллер для российских беспилотников

28.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Полетный контроллер «СОКОЛ-360», разрабатываемый специалистами Инжинирингового центра Севастопольского госуниверситета, использует отечественную элементную базу и позволит в перспективе полностью отказаться от импортного программного обеспечения при производстве российских беспилотников.

Об этом рассказал и.о. директора Института национальной технологической инициативы (ИНТИ) СевГУ Сергей Дудников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Предполагается, что наш полетный контроллер станет стандартом в России. Если кто-то не хочет покупать импортный контроллер с импортной программой, которая в любой момент может посадить беспилотник по команде из Госдепа, он может использовать наш «православный» контроллер без программных или аппаратных “закладок” и недокументированных функций», – сказал Дудников.

«СОКОЛ-360» предназначен для осуществления управления главными приводами и периферийными устройствами беспилотных летательный аппаратов (БПЛА) квадрокоптерного типа с возможностью автоматической стабилизации ориентации БПЛА в пространстве и дистанционного управления с применением дополнительных специализированных модулей и узлов.

ИЦ СевГУ уже заключил договор с НИИ «Кулон», занимающимся разработкой отечественных дронов. «Сокол-360» представлен на стенде НТИ «Аэронет» на Международном аэрокосмическом салоне «МАКС», который в эти дни проходит в подмосковном Жуковском.

Первоначально «Сокол-360» будет совместим с повсеместно используемым программным обеспечением (ПО) для управления БПЛА — Mission Planner, но в рамках финального этапа проекта будет создано собственное мультиплатформенное ПО, которое будет способно конкурировать с Mission Planner. Финальное изделие будет использовать исключительно отечественные облачные и навигационные сервисы и модуль ГЛОНАСС-позиционирования.